Они обсудили российско-украинский конфликт и необходимости поддержания коммуникаций на фоне сложившихся обстоятельств.





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Пресс-секретарь Министерства обороны Соединённых Штатов Америки Патрик Райдер заявил, что шеф Пентагона Ллойд Остин провёл телефонные переговоры с российским коллегой Андреем Белоусовым. Он добавил, что инициативу по проведению разговора выдвинул Вашингтон.

По словам американского чиновника, министры обсудили продолжающийся российско-украинский конфликт и необходимость поддержания коммуникаций между странами в условиях боевых действий на украинских территориях.

На протяжение 2022 и 2023 годов американский министр поддерживал контакты с тогдашним главой российского оборонного ведомства Сергеем Шойгу, настаивая на том, что говорить необходимо как с друзьями, так и стратегическими противниками.

Стоит отметить, что Москва и Вашингтон по-прежнему сохраняют диалог на уровне военных ведомств. В июне Пентагон предупредил Москву о запланированных в начале июне испытания межконтинентальных баллистических ракет Minuteman III, а осенью 2023 года пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что российские власти продолжают информировать Вашингтон о планируемых запусках.