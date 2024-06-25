В резервуар с пятью тысячами тонн топлива попала ракет ПЗРК, из-за чего пришлось тушить пожар 12 часов.

С 23 по 24 июня 2023 года на территории России прошёл вооружённый мятеж ЧВК «Вагнер» во главе с Евгением Пригожиным. Всё начиналось с Ростовской области, но позже «вагнеровцы» выдвинулись к Москве через Воронежскую и Липецкую области, куда в итоге не дошли, поскольку подписали договорённости с российскими властями при посредничестве белорусского президента Александра Лукашенко.

На второй день мятежа частная военная компания выпустила ракету из переносного зенитного ракетного комплекса по российскому венному вертолёту, который сбросил тепловые ловушки и увернулся. Тем не менее без катастроф не обошлось - ракета попала по резервуару на нефтебазе в Воронеже с пятью тысячами тонн топлива.

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Издание «Лента» узнало о том, как пожарные службы тушили образовавшийся пожар. Пожарный Алексей, назвавший инцидент «пожаром века», рассказал журналистам, что возгорание среди его коллег получило определение «12 часов ада» из-за масштабов пожара - пену сносило горячей волной, а вода испарялась налету. При этом тушение с подъёмника не принесло успеха.

Среди местных жителей образовалась паника, ведь окрестности возле нефтебазы стали похожи на зону боевых действий - отметил он.

К работе пожарным добавились и другие сложности. Так, например, водой было необходимо охлаждать соседние резервуары, чтобы они не взорвались, впрочем, как и перегревшиеся на месте происшествия пожарные машины. Некоторые из пожарных получили тепловые удары, а специальные костюмы быстро приходили в негодность.