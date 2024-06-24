Он считает, что боевые действия должны быть перенесены на российские территории.





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Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины в интервью изданию The Philadelphia Inquirer высказался по поводу ударов по российским территориям, подчеркнув, что считает необходимым перенести зону боевых действий на территорию России, чтобы заставить Москву ощутить на себе все последствия российско-украинского конфликта.

Глава украинский разведки отметил, что именно по этой причине с весны 2022 года его ведомство начало проводить «значительные операции» на российских территориях. Он также анонсировал увеличение количества таких операций по мере появления новых ресурсов и признал, что на текущий момент удары по территории России не являются критическими, хотя некоторые российские граждане уже знают, как звучат взрывы.

Что касается ресурсов, тут Буданов упомянул и отсутствие возможности у Вооружённых сил Украины проводить «мясные штурмы», как это было раньше. Он резюмирует о нехватке человеческого ресурса в сравнении с Россией, из-за чего такая тактика наступлений обречена в конечном итоге на провал. По его мнению, необходимо внедрять технические инновации на поле боя, чтобы не вести боевые действия до последнего украинца.