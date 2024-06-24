Речь об Османе и Адиле Омаровых, ликвидированных российскими правоохранительными органами.

Вчера в Дагестане в ряде населённых пунктов прошли террористические акты, в результате которых погибло семь полицейских. Террористические акты были проведены в несколько этапов, а во время стрельбы в Дербенте стало известно, что два стрелявших террориста являются сыновьями главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова по имени Осман и Адиль. Всего у российского чиновника восемь сыновей. Осман и Адиль Омаровы, принимавшие участие в стрельбах в Дербенте.

Оба были ликвидированы правоохранительными органами.Спустя некоторое время Омаров был задержан Федеральной службой безопасности, которая допрашивает его в связи с тем, что в террористических актах были замешаны его сыновья. Стоит отметить, что стрельба была в селе Сергокала, входящем в юрисдикцию управления Магомеда Омарова.

Примечательно, что страница с информацией о Магомеде Омарове пропала с сайта дагестанского отделения «Единой России», секретарём которой он являлся. На текущий момент нет информации, подозревают ли чиновника в прямой причастности к террористическим актам, но есть данные о его попытке отставки по собственному желанию.

реклама

Что касается террористов, то по данным некоторых российских средств массовой информации, Осман и Адиль Омаровы могли быть членами «спящей ячейки» одной из действующих на территории России радикальной исламистской организации.