«Вагнеровцы» продолжают делиться боевым опытом с белорусскими военными.





реклама

После мятежа ЧВК «Вагнер», прошедшего в июне 2023 года, бойцам частной военной компании было предложено несколько вариантов - примкнуть к российской регулярной армии с подписанием контракта или переехать на белорусские территории. Как итог, определённая часть «вагнеровцев» была размещена в Белоруссии, начав там миссию по обучению белорусских военных.

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин подтвердил, что группа «Вагнер» по-прежнему располагается на белорусских территориях и продолжает делиться боевым опытом с белорусской регулярной армией. Он подчеркнул, что к бойцам группы сохраняется повышенный интерес, особенно на Западе.

По словам белорусского министра, в рамках работы с «вагнеровцами» в качестве консультантов по военной подготовке, министерство обороны в корне изменило программы боеподготовки. Сейчас они стали нести практический характер и учитывать именно то, что необходимо в боевых действиях, чтобы выжить: «Вопросы тактики, огневой подготовки, вождения. Мы отошли от муштры».