Ситуация может усложнить паломничество на украинские территории, существующее даже во время боевых действий.





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В 2010 году израильское правительство приняло решение об отмене визового режима с Украиной, позволив украинцам пребывать на израильских территориях без визы в течение 90 дней с момента прибытия. Аналогичные условия сделали для израильтян украинские власти, упростив судьбу паломников, ежегодно посещающих Умань и другие населённые пункты, имеющие значение для иудеев.

Однако сейчас Тель-Авив вернулся к фактически аналогу визового режима, причём не только по отношению к Украине. С 1 июля все граждане, прибывающие в Израиль со стран, с которыми установлен безвизовый режим, обязаны подавать документы на получение так называемого разрешения ETA-IL, санкционирующего пребывание в стране до 90 дней.

В связи с этим в Киеве объявили о введении аналогичных требований для израильтян, желающих посетить Украину. Им необходимо будет предварительно согласовать свой визит на украинские территории. Всё это может создать трудности для тысяч еврейских граждан, осуществляющих паломничество на украинские территории, которое существует даже в условиях боевых действий.

Украинские власти подчеркнули свою заинтересованность и открытость к диалогу, направленному на урегулирование всех споров и налаживанию свободного туристического перемещения между странами.