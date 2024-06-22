Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
Орбан рассказал о запланированной НАТО миссии на Украине, в которой Венгрия не будет участвовать
Он подчеркнул, что такие гарантии дали Будапешту в альянсе.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что НАТО запланировали проведение военной миссии на украинских территориях, но его страна не собирается принимать участие в ней. Будапешт не поддержит такое решение ни финансово, ни технически, ни своими войсками.

«Европейский поезд едет в сторону нового конфликта, но венгры могут сойти с него», - добавил он.

реклама

Начальник канцелярии главы венгерского правительства Гергей Гуйяш также подтвердил эту информацию, подчеркнув, что Венгрия не будет обязана оказать помощь союзникам по военному блоку, если их помощь обернётся прямой конфронтацией с Россией и они задействуют положение о коллективной обороне (5 статья Вашингтонского договора).

Впрочем, стоит понимать, что на текущий момент в НАТО не анонсировали подобных планов, а большинство стран североатлантического альянса, в частности Соединённые Штаты Америки и Германия, выступают категорически против отправки своих войск на украинские территории.

Ранее стало известно, что Будапешт поддержит кандидатуру премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на должность Генерального секретаря военного блока, поскольку он дал стране гарантии её неучастия в поддержке Украины.

#украина #нато #венгрия #орбан
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Производство истребителей пятого поколения Су-57 будет удвоено
11
Ракета Р-500 разрушила Гороховатский мост, по которому осуществлялась логистическая поддержка ВСУ
3
Исследование показало, что спутники Starlink постепенно разрушают озоновый слой Земли
9
Подписчики YouTube Premium, прибегающие к VPN для скидок, могут лишиться доступа к сервису
+
США добиваются от союзников блокировки поставок в Китай оборудования для производства микросхем
3
Центр морских операций ВМФ Великобритании сообщил о затоплении судна Tutor в Красном море
+
Опубликовано видео испытаний российского дрона "Вятка", оснащенного АК-74
2
ЗРПК "Панцирь" получил новую мини-ракету, боекомплект с которой стал в 4 раза вместительней
+
Самый мощный в мире космический телескоп зафиксировал столкновение огромных астероидов
+
На парижской выставке вооружений Eurosatory 2024 украинцы показали свой БПЛА «Булава»
1
"Искандер" застиг HIMARS на пусковой позиции и поразил американскую РСЗО под Харьковом
+
Складной телефон Honor Magic V3 с поддержкой спутниковой связи готовится к выходу
+
После нелегального вывоза Zeekr за пределы КНР, системы автомобиля будут выключаться
3
TSMC запустила производство 3-нм чипов для компании Intel
1
Украина показала свою версию российского дрона-камикадзе "Ланцет"
2
"РВ" показала одновременный прилёт ОДАБ и УФАБ по позициям ВСУ под Харьковом
1
Российские дилеры заявили цены на электрический седан Xiaomi SU7
9
Nissan Qashqai вернулся в Россию по цене от 2,56 миллиона рублей
+
AMD использует слабую Radeon RX 6600, чтобы уравнять на слайдах Zen 3 и Raptor Lake
16
RTX 4080 не смогла потянуть 60 FPS в демонстрации Unreal Engine 5.4 в 4K-разрешении
+

Популярные статьи

Индия готова вернуться в программу Су-57, чтобы создать флотилию, способную противостоять ВВС Китая
12
Как я чинил три мыши Logitech летом 2024 года и почему любовь к чистоте может принести много вреда
106
Почему иностранный бизнес не уходит из РФ, и с чем столкнулись те, кто поспешил продать производство
4
Как я собрал клиенту игровой ПК в Германии, и действительно ли в РФ комплектующие намного дороже
6
Xbox Series X (2TB Galaxy Black Special Edition) - когда жадность встречается с глупостью
13
Экспериментальный проект ChiArdumeg - собираем промежуточный модуль дисплея
430
GeForce vs Radeon, CPU-зависимый тест [PUBG 29.2]
8
Экспериментальный проект ChiArdumeg: Неопределённое начало
61
Уильям Песек: Долг США, приближающийся к 50 триллионам долларов, — это еще далеко не вся история
2
Ученые нашли способ обнаружить варп-двигатели инопланетян
1

Сейчас обсуждают

Николай Панов
05:23
Для фанатиков Хлаоми в самый раз и за такие деньги купят)))
Российские дилеры заявили цены на электрический седан Xiaomi SU7
Игорь Бельченко
04:48
Поддерживаю
На Алтае построят новый город, который в двое увеличит население региона
Игорь Бельченко
04:48
Распилили и забыли
На Алтае построят новый город, который в двое увеличит население региона
REY_B_
04:45
"GPT-4 уже может похвастаться знаниями, как у отличника из средней школы" - Ну так и 4-х битный калькулятор "может похвастаться" что считает быстрее академика. А толку то что? А насчёт "кандидата наук...
OpenAI заявила, что следующая версия ChatGPT будет схожа с интеллектом кандидатов наук
Арсен Алабердов
04:44
Объясните мне, откуда в чистых электромобилях двигатель внутреннего сгорания?) в гибридах - понятно.
Илон Маск заявил, что бортовой компьютер Tesla пятого поколения выйдет в следующем году
REY_B_
04:32
Так "атомы" Интел и не могла несколько лет запустить, именно из-за температурной деградации
Intel опубликовала список рекомендаций для процессоров 13-го и 14-го поколений
Ilikethat
04:12
Английские "ученые", насмотревшись сериал Star Track, рассуждают о гипотетической возможности обнаружить следы гипотетических аварий гипотетического двигателя Алькубьере. :))
Ученые нашли способ обнаружить варп-двигатели инопланетян
George Ivanov
03:59
Ну если снизить доходность продажи автобизнеса на 400% ...то параллельный восстановится. Хотя Башарова с Петровым ещё никто не отменял.
Lenovo выпустила планшет Tab Plus с восемью динамиками от JBL
Kaabar
03:46
Гомеопатических? Серьёзно? Можно было любой сахарный цех переоборудовать или прессовать пуговицы по форме леденцов. Эффект одинаковый..
Норвежская Kongsberg представила новую мобильную систему ПВО малой дальности
Sergei Eremeev
03:44
как назв ?
Чистка и моддинг самодельного компактного ПК
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем