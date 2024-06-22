Он подчеркнул, что такие гарантии дали Будапешту в альянсе.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что НАТО запланировали проведение военной миссии на украинских территориях, но его страна не собирается принимать участие в ней. Будапешт не поддержит такое решение ни финансово, ни технически, ни своими войсками.

«Европейский поезд едет в сторону нового конфликта, но венгры могут сойти с него», - добавил он.

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Начальник канцелярии главы венгерского правительства Гергей Гуйяш также подтвердил эту информацию, подчеркнув, что Венгрия не будет обязана оказать помощь союзникам по военному блоку, если их помощь обернётся прямой конфронтацией с Россией и они задействуют положение о коллективной обороне (5 статья Вашингтонского договора).

Впрочем, стоит понимать, что на текущий момент в НАТО не анонсировали подобных планов, а большинство стран североатлантического альянса, в частности Соединённые Штаты Америки и Германия, выступают категорически против отправки своих войск на украинские территории.

Ранее стало известно, что Будапешт поддержит кандидатуру премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на должность Генерального секретаря военного блока, поскольку он дал стране гарантии её неучастия в поддержке Украины.