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Nacvark
The Times рассказали, как проходит служба мобилизованных заключённых в ВСУ
Украинские власти проводят мобилизацию заключённых на добровольной основе.


Недавно украинские власти объявили о старте мобилизации в пенитенциарных учреждения страны. В отличие от мобилизации граждан без судимости, осуждённые проходят военную службу на добровольной основе и только в случае, если их судимость не предусматривает преступления, несовместимые со службой в Вооружённых силах Украины. За первый раунд мобилизации заключённых, Киев рассчитывает пополнить ряды своей шестью тысячами бойцов.

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Издание The Times опубликовало статью, в которой рассказало, как проходит военная служба заключённых и как обстоят дела с их мобилизацией.

Один из новобранцев, осуждённый на пять лет лишения свободы, рассказывает, что подписал контракт после того, как отбыл десять месяцев заключения. Хоть он и признал отсутствие у него военного опыта, освобождённый из мест лишения свободы оценивает свои шансы на выживание оптимистично. Он считает, что быть в украинской армии лучше, чем в тюрьме и здесь он будет полезнее. При этом новоиспечённый военный выразил мнение, что вне зависимости от принятого им решения, рано или поздно, все украинцы окажутся в зоне боевых действий.

Другой боец украинской армии рад тому, что ему удалось вступить в армию, поскольку до этого он направил десятки просьб руководству освободить его из тюрьмы для исполнения воинского долга, но все они получили отказ из-за судимости.

Большая часть опрошенных The Times заключённых выразила надежду, что их не будут использовать в качестве пушечного мяса. При этом стоит отметить, что военные из категории бывших заключённых проходят военную службу только на должности штурмовика и в отдельности от других военных, не имевших судимости.

Впрочем, мобилизация заключённых тоже имеет определённые проблемы. Некоторые из заключённых уже предприняли попытки бегства, по сути воспользовавшись путёвкой в украинскую армию, как шансом на побег. Отдельные новобранцы пытаются установить в воинских частях свои правила, опираясь на опыт тюремной жизни. В обоих случаях их отправляют обратно в тюрьмы.

#украина #мобилизация
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