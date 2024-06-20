Премиальный бренд электрокаров опасается вторичных санкций.





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Китайский производитель премиальных электрокаров Zeekr, являющийся дочерней компанией Geely, довёл до автодилеров информацию об установленном запрете на продажу своих автомобилей в России. Официально не уточняется, по какой причине было принято такое решение и какие штрафы ждут дилеров за его нарушения.

Предполагается, что запрет может быть связан с опасениями китайской компании попасть под вторичные санкции Соединённых Штатов Америки. Тем не менее установленный запрет вступает только с 30 июня, а за это время поставщики этих электрокаров имеют все шансы завести их как можно больше в Россию.

Примечательно, что Zeekr имели определённую ориентированность на российский рынок, о чём говорит их русифицированный интерфейс и запуск поставок в Россию в 2023 году - спустя два года после старта производства. Более того, с марта 2024 года премиальные электрокары начали продавать в Белоруссии.

Это не первый случай, когда китайские компании вынужденно покидают российский рынок, чтобы не попасть под американские санкции и не лишить себя возможности выхода на западный рынок.