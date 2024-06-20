Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
США присоединяются к поставкам истребителей F-16 Украине
Остаётся вопрос, где найти такое количество пилотов для обещанной техники.


В подписанном между Соединёнными Штатами Америки и Украиной соглашении о безопасности, шла речь о поставках авиационной технике Киеву, в частности, американских истребителей F-16 и других самолётов. Таким образом страна фактически присоединилась к истребительной коалиции и суммарно украинской армии может быть обещано около ста единиц авиационной техники. Нюанс в том, что обучение украинских пилотов проходит слишком медленно, чтобы укомплектовать все борта.

реклама

Возвращаясь к теме поставок истребителей от Вашингтона, советник американского президента по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан объявил, что обещанные Киеву самолёты будут размещены на украинских территориях.

Помимо этого американский чиновник напомнил, что Украина теперь вправе использовать американское оружие, в частности средства противовоздушной обороны, для обеспечения собственной безопасности, даже если это будет требовать нанесения ударов по российским территориям или воздушному пространству.

Стоит напомнить, что ранее ряд американских генералов выражали свои сомнения касаемо необходимости поставок истребителей Украине. Основная причина заключалась в том, что для достижения паритета в воздухе с Россией, необходимо задействовать порядка 100 - 150 бортов, а это, в свою очередь, требует миллиардов долларов, не говоря уже о пилотах. Впрочем, учитывая текущее развитие событий, военные были правы, ведь подготовка украинских пилотов действительно проходит медленно, из-за чего замедляются поставки, которые будут организованы в виде небольших партий.

#украина #сша #f-16
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Forbes: Дальнобойность C-400 над всей территорией Украины превращает F-16 в бесполезные самолёты
55
Представлена контейнерная система с 126 дронами-камикадзе, способная запускать «стаи» ударных дронов
1
В Microsoft Edge тестируют баннер с просьбой изменить браузер Windows 11 по умолчанию
2
Профессор Андреас Криг: Концепция города будущего The Line совершенно нелепа и бесполезна
6
В России создаётся Центральное конструкторское бюро по станкостроению
13
Украинский дрон заснял полёт "Ланцета", отправленного на уничтожение техники ВСУ
1
Defence24: KNDS представил новый танк Leclerc Evolution
6
Reuters: возвращение космического корабля Starliner на Землю перенесено на 26 июня
1
В Twitter до сих пор спорят о сюжете The Last of Us Part II
+
Россия теряет позиции на мировом рынке угля на фоне роста поставок у других стран
8
В России запущено опытное производство по разделению редкоземельных металлов — после 1991 года отрасль находилась в упадке
+
Обновление до iOS 18 увеличило производительность в новых iPhone
+
32 ГБ RAM стали необходимым минимумом для современных игр
17
Windows 11 позволит отправлять файлы и ссылки на Android через меню «Поделиться»
2
ВСУ пытаются деблокировать свои подразделения в районе многоэтажек Волчанска
2
Самым продаваемым автомобилем 2023 года стала Tesla Model Y
+
В России разработали инновационное крыло самолёта с подвижной обшивкой
4
Lemfofit представила умные часы Lem 4 с измерением ЭКГ и уровнем сахара в крови
+
Китай провёл ключевое испытание перед пилотируемой миссией на Луну
1
Старт производства нового кроссовера XCITE – прототип Chery Tiggo 8 локализуют в России
2

Популярные статьи

Практика: безопасно чистим Windows 10 и диск С: от мусора и ненужных файлов за пять минут
18
5 причин, по которым иметь в игровом ПК два SSD по 1 ТБ оказалось удобнее, чем один объемом 2 ТБ
32
"Bright Memory Infinite" - хотели сделать все сразу (краткий обзор игры)
3
Какой игровой компьютер я собрал бы себе в июне 2024 года, и почему видеокарта в нем будет от AMD
214
Одноразовые кулеры для процессора - выясняем проблему китайскийх устройств
28
Массовый бан аккаунтов Xbox (18 июня 2024)
8
Чистка и моддинг самодельного компактного ПК
99
Asus ROG Strix против эталонной GeForce RTX 4080 SUPER – почему переплата за бренд бессмысленна
9
Собираю универсальный переходник для компьютерного блока питания
161
Фильм Пацан против всех (Boy Kills World) от Сэма Рейми - капелька мести с примесью безумия
2

Сейчас обсуждают

John Doe
09:29
Вот. Есть они?
Какой игровой компьютер я собрал бы себе в июне 2024 года, и почему видеокарта в нем будет от AMD
John Doe
09:29
Да вроде есть они. Но размыто сильно, да
Какой игровой компьютер я собрал бы себе в июне 2024 года, и почему видеокарта в нем будет от AMD
Андрей Колпаков
09:17
У меня такое ощущение, что война продолжается для того, чтобы она была и не останавливалась. Причем ни Путин, ни США, ни Украина не хотят ее остановить. Во времена СССР этот вопрос решили бы за нескол...
Forbes: Дальнобойность C-400 над всей территорией Украины превращает F-16 в бесполезные самолёты
inchaos75
09:15
Когда доллар на рупь дорожает, то - "Авто подорожали на 200000 из за роста курса" Как доллар на 5 рублей падает - "Авто подешевели на 10 тыс рублей." И потом качели по новой, в итоге за год в среднем ...
В РФ подешевели четыре китайских модели авто: разница составила от 20 до 100 тыс рублей
Немрущий фраг
09:15
Да уж абсурдный бред. Город в пустыне который живёт чем? Что он производит чтобы не быть денежным пылесосом, кто в нём живёт на какие зарплаты или доходы? ЗЫ: "а из нашего окна лишь фигня одна видна"...
Профессор Андреас Криг: Концепция города будущего The Line совершенно нелепа и бесполезна
Андрей Колпаков
09:11
Бред какой-то. Какие нафиг еще "разделы для ос на 1тб" Системы давно на 2Tb расходниках (пара-тройка штук с образами). Кластеры из HDD 18Tb для всего остального.
5 причин, по которым иметь в игровом ПК два SSD по 1 ТБ оказалось удобнее, чем один объемом 2 ТБ
alpha_beta
09:11
Слишком жирно на Mega делать - большую часть портов не утилизируете, да и плата большая. Лучше хотя бы 328 nano с USB-портом взять, а Mega оставить на потом, если вдруг потребуется что-то проводато-да...
Экспериментальный проект ChiArdumeg: Неопределённое начало
Chihonya
09:11
Шишкинс, вот ящик деревянный твое)
Какой игровой компьютер я собрал бы себе в июне 2024 года, и почему видеокарта в нем будет от AMD
inchaos75
09:10
Ну так посмотрите на современное состояние Боинга, США в 21 веке не могут произвести сплав титана для него, а то что закупили на стороне где-то, полностью не соответствует требованиям, хотя какой-то с...
В России создаётся Центральное конструкторское бюро по станкостроению
Alexey Muravlev
09:08
Пованивает. Что-то здесь протухло. Откуда мы в СССР узнаем новости в мире? Из опровержений ТАСС, а также сообщений о том, как ещё загнивает Запад.
Британские чиновники обвинили Китай в слежке за Королевскими ВС при помощи беретов и фуражек
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем