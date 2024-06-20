Остаётся вопрос, где найти такое количество пилотов для обещанной техники.





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В подписанном между Соединёнными Штатами Америки и Украиной соглашении о безопасности, шла речь о поставках авиационной технике Киеву, в частности, американских истребителей F-16 и других самолётов. Таким образом страна фактически присоединилась к истребительной коалиции и суммарно украинской армии может быть обещано около ста единиц авиационной техники. Нюанс в том, что обучение украинских пилотов проходит слишком медленно, чтобы укомплектовать все борта.

Возвращаясь к теме поставок истребителей от Вашингтона, советник американского президента по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан объявил, что обещанные Киеву самолёты будут размещены на украинских территориях.

Помимо этого американский чиновник напомнил, что Украина теперь вправе использовать американское оружие, в частности средства противовоздушной обороны, для обеспечения собственной безопасности, даже если это будет требовать нанесения ударов по российским территориям или воздушному пространству.

Стоит напомнить, что ранее ряд американских генералов выражали свои сомнения касаемо необходимости поставок истребителей Украине. Основная причина заключалась в том, что для достижения паритета в воздухе с Россией, необходимо задействовать порядка 100 - 150 бортов, а это, в свою очередь, требует миллиардов долларов, не говоря уже о пилотах. Впрочем, учитывая текущее развитие событий, военные были правы, ведь подготовка украинских пилотов действительно проходит медленно, из-за чего замедляются поставки, которые будут организованы в виде небольших партий.