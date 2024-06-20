Посол страны подчеркнул, что для них это не красная линия, но они всё же надеются на общую позицию НАТО и Европейского союза.





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Эстонский посол в Киеве Аннели Кольк прокомментировала возможность отправки войск на украинские территории, подчеркнув, что Таллин не считает это красной линией. Она добавила, что эстонские власти уже обсуждают данный вопрос.

Однако эстонский дипломат также подчеркнула, что Эстония надеется на общую позицию НАТО или Европейского союза. Это говорит об отсутствии желаний у Таллина брать инициативу в свои руки, а ждать её поддержки в североатлантическом альянсе не приходится, поскольку руководство военного блока считает недопустимым риском отправлять свои войска на украинские территории.

Стоит отметить, что Эстония является самым большим донором Украины по объёму оказанной помощи в процентном соотношении со своим небольшим ВВП - чуть менее 40 миллиардов долларов. Тем не менее страна по-прежнему в большей степени зависит от союзников, особенно когда касается вопроса обеспечения собственной безопасности, ведь численность эстонской армии всего 8 тысяч человек личного состава.

Ранее об обсуждении вопроса отправки своих войск на украинские территории сообщал советник президента по национальной безопасности страны Мадис Ролл, но даже тогда акцент был на том, чтобы это реализовывалось в формате полноценной миссии НАТО, которая в ближайшем времени не предвидится.