Глава ведомства по охране Конституции Германии Томас Хальденванг утверждает, что террористическая организация ИГИЛ-Х переправляла своих сторонников в Европу через Украину.





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Начальник ведомства по охране Конституции Германии, уполномоченного контрразведывательного функциями, Томас Хальденванг заявил, что в 2023 году Украина могла стать перевалочным пунктом для террористов из запрещённой на территории России террористической организации «Исламское государство провинции Хорасан», известной также как «Вилаят Хорасан».

Немецкий чиновник утверждает, что год назад террористы смогли переправить своих сторонников в Европу, воспользовавшись волной беженцев из Украины. Сейчас радикалы проводят подготовительные мероприятия для осуществления террористических актов и закупают оружие.

По словам Хальденванга, на территории Германии находится порядка 27 тысяч исламских радикалов, которые сейчас фактически являются «спящей ячейкой» террористических организацией.

Стоит напомнить, что по данным российских официальных лиц, организовавшие террористический акт в «Крокус Сити Холле» террористы пытались скрыться путём пересечения границы с Украиной, но их остановили на пути к ней.

Также примечательно, что в восемнадцатом докладе Генерального секретаря Организации объединённых наций об угрозе, создаваемой запрещённой на территории России террористической организацией ИГИЛ для международного мира и безопасности, фигурировала Украина, как одна из остановок террористов.