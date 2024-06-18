Стране необходимо одержать победу над Россией, иначе членства не видать.





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После того, как в 2022 году украинские власти подали заявку на вступление в НАТО по ускоренной процедуре, ряд стран-участников североатлантического альянса ратифицировали заявку страны. Тем не менее основные участники, например Соединённые Штаты Америки и Германия, от которых фактически и зависит, проголосуют другие страны за вступление или нет, не спешат с ратификацией заявки Киева.

Координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби прокомментировал вопрос членства Украины в НАТО, объяснив, что для этого стране необходимо одержать победу над Россией в боевых действиях. При этом он подчеркнул, что американский президент Джо Байден по-прежнему видит будущее Украины в североатлантическом альянсе.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее уже резюмировал этот факт, объясняя, что основным условием является завершение боевых действий, но на таких условиях, при которых конфликт с Россией будет исчерпан, а суверенитет, независимость и курс на демократические ценности Украины сохранены. Украинские власти, в частности Владимир Зеленский, признают невозможность вступления в военный блок без завершения боевых действий.