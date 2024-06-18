Израильский генерал Бени Ганц требовал роспуска парламента, чтобы провести внеочередные выборы, но премьер-министр Биньямин Нетаньяху его не послушал.





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Вчера премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о роспуске военного кабинета, который создавался по аналогии с Советом безопасности и был предназначен для принятия решений в рамках ответа на вторжение ХАМАС 7 октября. В состав кабинета входил начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Бени Ганц, который с недавних пор требовал от главы израильского правительства проведения досрочных выборов, но Нетаньяху проигнорировал его требование.

Как итог, Бени Ганц подал в отставку и объявил о выходе его партии из правящей коалиции в парламенте. Правящая коалиция по-прежнему удерживает 64 из 120 мандатов в Кнессете, однако это решение несомненно подорвало политические позиции Нетаньяху.

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности при Белом Доме Джон Кирби прокомментировал решение Биньямина Нетаньяху о роспуске военного кабинета. Он подчеркнул, что в Вашингтоне считали данный орган полезным в условиях боевых действий и они по-прежнему так считают. В то же время, по мнению американского чиновника, у израильского премьера не осталось иного выбора после действий Бени Ганцу (его выходе из правящей коалиции).

Своим решением Биньямин Нетаньяху фактически ликвидировал чрезвычайное правительство, которое, на тот момент, состояло из трёх ключевых лиц - главы израильского правительства, министра обороны Йоава Галанта и ушедшего Бени Ганца. Очевидно, что решение содержало в себе исключительно политические мотивы и имело элемент внутриполитической борьбы.