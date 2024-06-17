Он утверждает, что заключённые хотят защищать свою страну больше, чем обычные солдаты.





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В мае Верховная рада Украины приняла закон, позволяющий мобилизовать заключённых отдельной категории при их согласии. Права на службу в украинской армии лишены те, кто осуждён за убийство более одного человека, преступления сексуального характера или другие, связанные с национальной безопасностью. В рамках «первого раунда» найма зэков на военную службу украинские власти планируют привлечь порядка 4 тысяч потенциальных военных.

Министр юстиции Украины Денис Малюська сообщил, что сейчас в рамках призыва заключённых, Вооружённые силы Украины пополнились более чем 2,7 тысячами человек, которые проходят обучение. Он считает, что мотивация таких новобранцев гораздо сильнее, чем у обычных военных, поскольку помимо освобождения они желают защищать свою страну и начать жизнь с чистого листа.

Украинский министр также отметил, что заключённые пользуются спросом среди командиров. Дело в нехватке человеческого ресурса, в особенности в штурмовых подразделениях, который офицеры хотят восполнить как раз таки за счёт заключённых. Стоит отметить, что освобождённые из мест лишения свободы, могут проходить службу только на должности штурмовика и в отдельных подразделениях, без взаимодействия с обычными военными.