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Nacvark
Трамп пообещал прекратить выплаты Украине в случае победы на выборах
Он считает Зеленского величайшим торговцем, который приезжает в США за 60 миллиардами долларов, а вернувшись к себе на родину, просит ещё столько же.

Кандидат в американские президенты от Республиканской партии Дональд Трамп на встрече со сторонниками в Детройте (штат Мичиган) заявил, что в случае его избрания, он прекратит бесконечные многомиллиардные выплаты Украине.

Американский политик подчеркнул, что украинский президент Владимир Зеленский, возможно, величайший торговец: он приезжает в штаты и покидает их с 60 миллиардами долларов, а вернувшись к себе на родину, требует ещё столько же. По словам Трампа, это не прекратится до тех пор, пока он не вернётся в Белый дом в качестве президента.

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Помимо этого кандидат в американские президент припомнил то, как Зеленский поступил в 2019 году, когда была предпринята первая попытка импичмента в отношении Трампа. Связано это было с поступившей информации о политическом давлении на Киев, от которого тогдашний американский президент хотел получить поддержку в расследовании дела Хантера Байдена, а именно компрометирующие данные на сына Джо Байдена, занимавшего руководящую должность в украинской газовой компании.

Дональд Трамп неоднократно говорил о своих возможностях завершить боевые действия на украинских территориях всего за 24 часа. В апреле он высказывался касаемо военной помощи Киеву, подчеркнув, что подобные транши необходимо осуществлять исключительно в займах, а не в формате безвозвратной помощи. До этого политик говорил, что в первую очередь финансировать Украину должна Европа, поскольку конфликт происходит на их континенте и они заинтересованы в его решении больше, чем Соединённые Штаты Америки, которых отделяет океан.

#украина #сша #трамп
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