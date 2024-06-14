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Nacvark
Politico рассказали о поставках Белоруссией оружия Азербайджану
По данным издания, белорусские власти снабжали Баку оружием с 2018 по 2020 год.


Недавно премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о возможном выходе из состава ОДКБ, поскольку как минимум один член альянса поддерживал Азербайджан в аннексии Нагорного Карабаха. В этом, глава армянского правительства обвинил Белоруссию, в частности её президента Александра Лукашенко, который, по его словам, принимал участие в подготовке.

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Издание Politico, ссылаясь на собственные источники, пишет, что Минск оказывал военную помощь Баку с 2018 по 2020 год, поставляя стране артиллерийское оборудование, новую технику, беспилотные системы и средства радиоэлектронной борьбы. В одном из документов, обнаруженных изданием, говорится о поступившем белорусскому заводу заказе на поставку Азербайджану современного артиллерийского оборудования и комплексов радиоэлектронной борьбы «Гроза-С».

Исходя из этого, Politico пришли к выводу, что белорусские предприятия играли активную роль в противостоянии между Азербайджаном и Нагорно-Карабахской Республикой вплоть до аннексии региона.

Стоит напомнить, что в мае белорусский президент на встрече с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым вспомнил о произошедшем меду ними разговором, по итогам которого политики согласились с возможностью Азербайджана одержать победу в этом конфликте.

#белоруссия #азербайджан #нагорный карабах
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