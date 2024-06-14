Можно подумать, Украине от этого легче станет...





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Ещё в начале военной фазы российско-украинского конфликта, Соединённые Штаты Америки обвинили Китай в поставке оружия России. При этом, Вашингтон не мог предоставить никаких доказательств, а в Европейском союзе и Украине настаивали на том, что всё-таки никаких поставок Пекин не осуществляет. В итоге, Белый дом поменял свою позицию, но подчеркнул, что будет отслеживать ситуацию и дальше.



Владимир Зеленский, комментируя вопрос возможных поставок китайского оружия российской армии, заявил, что когда у него в апреле 2023 года состоялся телефонный разговор с китайским лидером Си Цзиньпином, тот пообещал ему не поставлять оружие России.

Украинский президент подчеркнул, что Киев рассчитывает на принципиальную позицию Пекина в этом вопросе. Сам Зеленский надеется, что Си Цзиньпин сдержит своё слово, но как будет в будущем - знать он не может.

На текущий момент никаких доказательств поставок оружия России со стороны Китая нет. Американский президент Джо Байден признал это, однако он не исключает, что Пекин может делиться своими технологиями. Помимо этого страна не жертвует своим экспортом, накладывая какие-либо ограничения на продажу в Россию товаров двойного назначения, которые могут быть использованы для производства тех же беспилотников.