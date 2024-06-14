Пентагон суммарно завысил стоимость поставляемого Украине оружия на 8,1 миллиарда долларов, но впоследствии суммы были переоценены, а дополнительные средства высвобождены.





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Аппарат генерального инспектора Министерства обороны Соединённых Штатов Америки отчитался о завышении Пентагоном стоимости вооружений, отправляемых Вооружённых силам Украины. Речь идёт о завышенной стоимости оружия на 1,9 миллиарда долларов, что фактически лишает Вашингтон дополнительных средств финансирования военной помощи для Киева.

Отмечается, что некоторые действия американского оборонного ведомства не соответствовали федеральным принципам. Так, например, при подсчёте стоимости отправленных украинской армии танков, бронетранспортёров и радаров их стоимость была завышена на 653 миллионов долларов, хотя в рамках бухгалтерского учёта стоимость необходимо было снизить, поскольку поставляемая техника была не новой. Стоимость поставленных боеприпасов и ракет была завышена Пентагоном на целых 1,25 миллиарда долларов.

Ещё в июне 2023 года аппарат генерального инспектора американского оборонного ведомства подготовил отчёт, в рамках которого стало известно о переоценке стоимости поставленного Киеву оружия на 6,2 миллиарда долларов. Тогда в отчёте говорилось, что цена оружия формировали с учётом различных издержек, а некоторые структурные подразделения Пентагона, принимающие участие в оценке поставляемого вооружения, не имели представления о том, как оценивать технику в соответствии с изложенными генеральным инспектором принципами.

Таким образом Пентагон суммарно завысил стоимость поставляемого Украине оружия на 8,1 миллиарда долларов, но впоследствии суммы были переоценены, а дополнительные средства высвобождены.