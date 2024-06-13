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Nacvark
CNN: В четверг США и Украина подпишут соглашение по безопасности
Речь о так называемых «гарантиях безопасности», которые на самом деле таковыми не являются.


После того, как Соединённые Штаты Америки согласовали продолжение военной помощи Украине, Киев и Вашингтон продолжили работать над составлением соглашения по безопасности, известного как «гарантии безопасности». Нюанс в том, что ничего общего с гарантиями безопасности данный документ не имеет. При этом отмечалось, что украинские власти хотят вместить в него все положения, которые удалось согласовать при составлении аналогичных документов с другими странами.

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Издание CNN пишет, что уже в четверг между Украиной и Соединёнными Штатами Америки может произойти подписание соглашения по безопасности сроком десять лет. Оно предполагает обязательства Вашингтона продолжить обучение украинских военных, организовать сотрудничество с совместном производстве оружия, а также оказывать военную помощь стране и делиться с ней разведывательными данными.

Помимо этого Соединённые Штаты Америки должны будут оказать консультации Украине после того, как в будущем на неё нападёт другое государство. Аналогичные условия были прописаны в договоре с Великобританией и другими. Ни о каких обязательства коллективной обороны или размещении иностранного контингента войск речи не идёт.

Источники CNN подчёркивают, что фактически документ не требует ратификации и не обязывает его выполнения будущим американским президентом. По сути договор является лишь утверждает положения, в рамках которых Белый дом уже действует.

#украина #сша
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