Речь о так называемых «гарантиях безопасности», которые на самом деле таковыми не являются.





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После того, как Соединённые Штаты Америки согласовали продолжение военной помощи Украине, Киев и Вашингтон продолжили работать над составлением соглашения по безопасности, известного как «гарантии безопасности». Нюанс в том, что ничего общего с гарантиями безопасности данный документ не имеет. При этом отмечалось, что украинские власти хотят вместить в него все положения, которые удалось согласовать при составлении аналогичных документов с другими странами.

Издание CNN пишет, что уже в четверг между Украиной и Соединёнными Штатами Америки может произойти подписание соглашения по безопасности сроком десять лет. Оно предполагает обязательства Вашингтона продолжить обучение украинских военных, организовать сотрудничество с совместном производстве оружия, а также оказывать военную помощь стране и делиться с ней разведывательными данными.

Помимо этого Соединённые Штаты Америки должны будут оказать консультации Украине после того, как в будущем на неё нападёт другое государство. Аналогичные условия были прописаны в договоре с Великобританией и другими. Ни о каких обязательства коллективной обороны или размещении иностранного контингента войск речи не идёт.

Источники CNN подчёркивают, что фактически документ не требует ратификации и не обязывает его выполнения будущим американским президентом. По сути договор является лишь утверждает положения, в рамках которых Белый дом уже действует.