К такому решению, страны пришли по итогам двустороннего стратегического диалога.





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Вчера между представителями Армении и Соединённых Штатов Америки прошёл двусторонний стратегический диалог, в рамках которого стороны обсудили сценарии развития сотрудничества. По итогам заседания было вынесено совместное заявление, в котором сообщается, что сотрудничество между Вашингтоном и Ереваном выйдет на новый уровень - стратегический.

Американские власти выразили поддержку текущих реформ и демократического процесса в Армении, отметив стремление страны к более тесному сотрудничеству с евроатлантическими структурами. Помимо этого Вашингтон выразил солидарность к суверенитету, независимости, территориальной целостности и демократии армянского государства в соответствии с Алма-Атинской декларацией.

Между странами обсуждалось укрепление сотрудничества в энергетической безопасности, экспортного контроля и национальной безопасности. Уделено внимание и оборонному сектору Армении, который американские власти желают поддерживать консультационными программами на пути к его трансформации, в том числе в рамках программы Международного военного образования и обучения. Также стороны указали на успехи первых ежегодных штабных переговоров между Генеральным штабом Армении и Командованием Соединённых Штатов Америки в Европе.

Новый уровень сотрудничества фактически предполагает установление Соединёнными Штатами Америки партнёрства по примеру с Украиной, уделяя основное внимание развитию демократии, поддержке суверенитета и территориальной целостности страны. Таким образом Вашингтон будет осуществлять шаги по поддержке реформ армянского правительства в экономической и оборонной сферах, но без прямого вмешательства.