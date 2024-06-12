Он считает, что это суммы достаточно, чтобы Киев продолжал воевать.





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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о необходимости продолжать поддерживать Украину и дальше, установив ежегодную поддержку страны на уровне 40 миллиардов долларов. Он выразил надежду, что страны-участники североатлантического альянса примут необходимые меры, чтобы обеспечить реализацию данного решения.

По словам главы военного блока, НАТО задействованы в координации учений и помощи Украине, а также должны взять на себя долгосрочные финансовые обязательства. Он подчеркнул, что с февраля 2022 года союзники Украины оказывают стране помощь на сумму около 40 миллиардов долларов в год и этот уровень должен сохраняться столько, сколько потребуется в будущем.

Столтенберг считает, что только таким образом можно дать чёткий сигнал России о продолжительном противостоянии, без шансов на капитуляцию Киева.

Впрочем, окончательное решение по установлению ежегодного порога военной помощи Украине все равно остаётся за странами-участниками североатлантического альянса и их способностями делать соответствующие взносы. Йенс Столтенберг ожидает, что данное решение будет принято по итогам обсуждений в ходе летнего саммита НАТО в Вашингтоне.