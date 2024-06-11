Киев и Брюссель сообщали об отсутствии планов возобновлять транзит, но всё же шанс имеется.

В этом году истекает договор о транзите российского газа через украинскую газотранспортную систему. В Киеве неоднократно сообщали об отсутствии намерений продлевать соглашение, но допускали, что это может произойти по инициативе Европейского союза в немного другом формате. Тем не менее в Брюсселе тогда также опровергли желание как-либо продолжать поставки российского газа.

Сейчас издание Bloomberg, ссылаясь на собственные источники, пишет, что в Европейском союзе обсуждают сценарий с сохранением поставок российского газа. Для этого планируют привлечь к посредничеству Азербайджан, откуда газ будет поступать в Европу через украинскую газотранспортную систему.

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Отмечается, что такая идея набирает обороты, а в Киеве якобы оценили её положительно, поскольку за тот же 2021 год такой транзит принёс украинским властям один миллиард долларов дополнительных средств. Сейчас, в условиях боевых действий, такая сумма могла бы прийтись как никогда кстати.

Исполнительный директор компании «Нафтогаз» Алексей Чернышов подтвердил заинтересованность Киева в продолжении транзита. Он подчеркнул, что Украина имеет невероятную инфраструктуру транзита и хранения газа, которую необходимо использовать для извлечения преимуществ, иначе она попросту придёт в негодность.