Запрет был официально установлен в 2018 году.





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В 2015 году Соединённые Штаты Америки подняли вопрос о введении санкций против тогда ещё полка «Азов»* в связи с тем, что основатели формирования в прошлом были уличены в расистских, ксенофобских и антисемитских взглядах, чем дискредитировали себя в лице демократического сообщества. Уже в 2018 году Вашингтон ввёл в силу данный запрет, а комитет по правам человека в составе Организации объединённой нации обвинил подразделение в гуманитарных нарушениях.

Однако сейчас Государственный департамент опубликовал заявление, в котором сообщил об успешно пройденной 12-й бригадой специального назначения Вооружённых сил Украины «Азов»* специальной проверки. В результате этого теперь поставки американского оружия данному подразделению являются возможными.

Тем не менее остаётся непонятно, когда именно был снят запрет, поскольку «азовцы» начали применять американское оружие далеко не в этом году. Вполне вероятно, что поставки были разморожены ещё в начале боевых действий в связи с реструктуризацией подразделения.

Впрочем, так или иначе, на текущий момент украинское подразделение не попадает под запрет, определённый американским законом Лихи, запрещающим оказание военной помощи иностранным формированиям, совершившим серьёзные нарушения прав человека.

*Запрещённая на территории России организация.