Американские власти заинтересованы в том, чтобы освободить пленных в секторе Газа американцев.





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Недавно американский президент Джо Байден изложил свой план мирного урегулирования палестино-израильского конфликта, но премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху по-прежнему настаивает на выполнении всех целей израильской военной операции в секторе Газа с окончательной ликвидацией сил ХАМАС.

Издание NBC News, ссылаясь на собственные источники, пишет, что в Белом доме обсуждают возможность проведения сепаратных переговоров с ХАМАС без участия Израиля. Основной целью такой сделки является освобождение американских пленных в анклаве.

В материале издания отмечается, что чиновники из Белого дома обсуждают односторонние переговоры с палестинской стороной через посредничество Катара. В планах Вашингтона добиться таким образом освобождение пяти пленных американцев и получить назад тела трёх погибших американских граждан. Не уточняется, что именно американские власти готовы предложить палестинцам взамен.

Однако вполне вероятно, что сделка будет заключена в одностороннем формате, тем более если учитывать возможности Белого дома по оказанию давления на Израиль и премьер-министра страны Нетаньяху, чтобы тот согласился заключить соглашение о прекращении огня.