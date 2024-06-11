Пекин настаивает на двустороннем признании конференции.





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С 15 по 16 июня в Швейцарии пройдёт Глобальный саммит мира, организованный Украиной. На него приглашены все страны за исключением России и Белоруссии, а основной целью является заручиться поддержкой украинской формулы мира для дальнейших шагов по мирному урегулированию российско-украинского конфликта и проведения последующих переговоров с Москвой.

Тем не менее, не все страны изволили явиться на встречу, в частности Китай, который подчеркнул, что в Пекине желают увидеть мирную конференцию, признаваемую обеими сторонами конфликта. Именно эту страну Киев желал увидеть на встрече.

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что китайские власти готовы поддержать настоящую мирную конференцию между Россией и Украиной, которая поспособствует мирному урегулированию. Он отметил, что украинский кризис (такой термин использует Пекин) по-прежнему остаётся затяжным.

Китайский министр настаивает на справедливом обсуждении все мирных сценариев, то есть не только украинской формулы мира, с привлечением обеих сторон конфликта.

Ожидается, что в швейцарском саммите примут участие около 90 стран, но на самом высшем уровне (президент или премьер-министр в парламентских республиках) представлены будут только некоторые из них.