Он вспомнил о бомбардировке Югославии силами НАТО и сообщил о необходимости балансировать между Западом и Востоком.





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Президент Сербии Александр Вучич во время своего выступления на центральной площади в Белграде вспомнил о бомбардировках Югославии в 1999 году, которые затронули и исторические территории сербского государства. По его мнению, это была незаконная и преступная агрессия североатлантического альянса, после которой сербы знают, насколько важна свобода, независимость и суверенитет.

Помимо этого сербский президент указал на грядущие в мире перемены, указав на необходимость сотрудничества как с Западом, так и Востоком. Он добавил, что ключевой составляющей безопасности Сербии является её экономика.

Ранее Вучич призывал к прекращению российско-украинского конфликта, который, по его словам, имеет все шансы перерасти в военную катастрофу уже глобального уровня, рискуя стать большей трагедией, чем Вторая мировая война. Он считает, что каждый в мире должен перестать перекладывать ответственность на другого и перейти к мирному урегулированию конфликта.