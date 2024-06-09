Американский президент считает, что это изменение климата, поэтому Белый дом работает над снижением выбросов вредных веществ к нулю.

Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден во время совместного выступления с французским президентом Эммануэлем Макроном заявил, что изменение климата является главной экзистенциальной угрозой для всего человечества наряду с угрозой применения ядерного оружия.

По словам американского президента, Белый дом работает над тем, чтобы мир снизил уровень выбросов вредных веществ до нуля. Он подчеркнул, что сейчас угроза изменения климата лишь усиливается и проблема может стать действительно не меньше, чем угроза ядерной войны.

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Стоит отметить, что взгляд Джо Байдена на климат всегда был в сторону экологии, в отличие от его политического оппонента на предстоящих в ноябре президентских выборах Дональда Трампа. Некоторые аналитики предполагают, что именно такая позиция помогла действующему американскому президенту с небольшим отрывать одержать победу на выборах.

Что касается ядерного оружия, то тут можно напомнить о недавнем заявлении представителя Совета национальной безопасности при Белом доме о возможном наращивании ядерного арсенала Соединённых Штатов Америки на фоне сложившейся в мире обстановки. Тогда также зашла речь о необходимости сдерживать сразу три ядерные державы: РФ, КНР и КНДР.