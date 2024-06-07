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Nacvark
Франция передаст Украине пять истребителей Mirage 2000-5
Об этом заявил французский президент Эммануэль Макрон.


Президент Франции Эммануэль Макрон сделал заявление по поводу военной помощи Украине, рассказав о запланированных на ближайшее время формах поддержки Киева. В частности речь идёт о поставке пяти истребителей Mirage 2000-5, пилотов которых подготовят французские инструкторы в течение шестимесячного курса обучения.

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По мнению французского президента, переданные самолёты помогут украинским военным защитить воздушное пространство. Стоит отметить, что приоритетом в авиации для Киева являются американские истребители F-16, по этой причине Швеция даже отменила инициативу по поставке украинской армии своих истребителей Grippen. 

Помимо этого, Макрон сообщил о планах подготовить новую украинскую бригаду численностью 4,5 тысячи человек, в том числе обеспечив её всем материально-техническим оснащением.

Что касается недавнего разрешения Киеву на удары переданными дальнобойными ракетами Storm Shadow по военным целям на российских территориях, то тут Макрон подчеркнул, что бить разрешено только в ответ, откуда было задействовано российское оружие (фактически речь о местах пусков ракет и авиации).

#украина #франция #mirage 2000
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