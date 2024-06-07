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Nacvark
Financial Times: Китай вербует пилотов западных истребителей для обучения своих лётчиков
Отмечается, что такие данные имеются у Национального центра контрразведки и безопасности.

Издание Financial Times пишет, что Соединённые Штаты Америки совместно со странами «Пяти глаз» (Five Eyes) обвинили Китай в вербовке талантливых западных пилотов, имеющих боевой опыт управления авиацией.

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Five Eyes - разведывательный альянс, направленный на формирование единой разведывательной сети между Соединёнными Штатами Америки, Великобританией, Канадой, Новой Зеландией и Австралией.

Об этом свидетельствуют данные Национального центра контрразведки и безопасности, в которых Пекин обвиняется в попытке завербовать отставных и действующих американских пилотов. Такие кадры якобы задействуются для обучения китайских пилотов, используя для этого частные фирмы, скрывающие свою связь с Народно-освободительной армией Китая. Пилотам обещают большие зарплаты за услуги военных инструкторов.

В то же время Five Eyes отчитывается о достижении определённых успехов в предотвращении вербовки западных пилотов, но усилия китайской разведки в этом направлении также продолжают развиваться. Отмечается, что некоторые американские пилоты, подавшие в отставку, действительно могут быть заинтересованы предложением, поскольку им предлагают возможность вновь полетать на своих истребителях, а ко всему этому прилагается существенная зарплата. Тем более некоторые лётчики и вовсе могут не знать, что работают на китайскую разведку, ведь обучение осуществляется через частные школы, например Test Flying Academy of South Africa.

Помимо этого, западные пилоты могут рассекретить данные о современной авиации Запада, тактики её применения, чем Китай может воспользоваться для противодействия Военно-воздушным силам Тайваня, состоящих преимущественно из американских истребителей.

#сша #китай
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