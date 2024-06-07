План предусматривает ряд ограничений военного времени.





Издание Bild пишет о том, что в немецком правительстве представили план на случай боевых действия в стране. Он предусматривает возвращение отменённой в 2011 году всеобщей воинской повинности, новую систему распределения продовольствия и другие меры военного времени.

Война в Германии, будет означать принуждение частного бизнеса к производству товаров военного времени, принуждение совершеннолетних к работе критических сферах, а население будет эвакуировано из ряда прифронтовых районов. Помимо этого, больницы должны быть подготовлены к большому наплыву пациентов на фоне боевых действий.

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В таких условиях установлена невозможность роспуска Бундестага (немецкий парламент), а все основные силы Бундесвера будут переброшены на восточный фланг.

Что касается продовольствия, то тут немецкие власти обеспокоены риском кризиса поставок, в частности овощей и фруктов. По этой причине будет нормировано распределение еды, как было во время Второй мировой войны. Берлин направит усилия на создание секретных складов зерновых культур (пшеницы, ржи, овса, бобовых, риса), чтобы обеспечить население хотя бы одним горячим обедом в день.

Сейчас немецкое правительство ведёт политику по подготовке к возможным боевым действиям, о чём свидетельствует заявление министра обороны Германии Бориса Писториуса о необходимости быть готовыми к военной конфронтации к 2029 году. В то же время канцлер страны Олаф Шольц утверждает, что его приоритетом является приложить все усилия для сохранения мира и невовлечение немецкого государства в российско-украинский конфликт.