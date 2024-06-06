Премьер-министр Венгрии считает, что если ситуация в мире дойдёт до столкновения России и США, удары по Москве будут осуществлять с европейских территорий, тем самым вовлекая регион в конфликт.





реклама

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью местному изданию Mandiner прокомментировал имеющиеся в Европе идеи по созданию общеевропейского ядерного оружия. Чиновник посоветовал вдохновлённым такой идеей почитать книгу немецкого политика Клауса фон Донаньи «Национальные интересы», в которой говорится об отсутствии у европейцев своего мощного ядерного арсенала, но в то же время присутствия на их территориях американского ядерного оружия.

По мнению главы венгерского правительства, если ситуация в мире дойдёт до прямого столкновения Соединённых Штатов Америки с Россией, и в конечном итоге всё перейдёт к ядерному конфликту, наносить удары по российским территориям будут не из Вашингтона, а из Европы, которая таким образом будет вовлечена в новую мировую войну.

Орбан подчеркнул, что Европе следовало не думать о создании нового оружия, а избавляться от уже имеющегося. В то же время он отметил, что Будапешт поддерживает идею создания аналогичного НАТО военного блока в Европе, который будет существовать благодаря сформированным странами-участниками отдельных подразделений.

На текущий момент американское ядерное оружие в рамках программы Nuclear Sharing размещено на территории следующих стран-участников североатлантического альянса: Германия, Италия, Нидерланды, Бельгия и Турция.