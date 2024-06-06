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Nacvark
Путин: Мы считаем, что выборы в США ничего не изменят
При этом российский президент одинаково относится к обеим кандидатам - Трампу и Байдену.


Негативные высказывания в адрес российского президента Владимира Путина со стороны американского президента Джо Байдена и его политика по Украине, создали впечатление, что в Кремле будут рады смене власти в Соединённых Штатах Америки. Единственной альтернативой действующему президенту может быть лишь Дональд Трамп, который, в отличие от своего оппонента на ноябрьских президентских выборах, поддерживает диалог с Москвой и выступает против поставок оружия Киеву.

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Тем не менее, как оказалось, в Москве к обеим кандидатам в американские президенты имеют одинаковое отношение. Об этом заявил российский президент Владимир Путин во время встречи с журналистами в Санкт-Петербурге.

По словам российского лидера, Байден представляет собой политика старой школы, поэтому он предсказуем. В подтверждение этому Путин указывает на то, что когда американскому президенту не нравились определённые его действия, он «в определённой степени начал меня атаковать».

Что касается Трампа, то Путин тоже в нём не видит идеального кандидата. Он напомнил, что при президентстве Дональда Трампа, в Белом доме занялись введением массовых санкций в отношении России, а также был денонсирован Договор о ракетах средней и малой дальности.

По мнению российского президента, в Москве убеждены, что выборы в Соединённых Штатах Америки вряд ли что-то изменят на российском направлении в американской внешней политике.

#россия #сша #путин #байден #трамп
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