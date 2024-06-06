Об этом заявил вице-премьер страны Серик Жумангарин.





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Вице-премьер-министр Казахстана Серик Жумангарин прокомментировал введение антироссийских санкций, которые его страна старается соблюдать. Он сразу подчеркнул, что данный вопрос на самом деле очень задевает Астану, ведь многие логистические и торговые цепочки были попросту разорваны. Более того, чиновник утверждает, что казахстанские власти не поддерживают эту одностороннюю санкционную политику.

Тем не менее Жумангарин подчеркнул, что Казахстан будет соблюдать вводимые Западом санкции против России, поскольку это выгодно с экономической точки зрения. Астана опасается попасть под вторичные санкции и, как отмечает вице-премьер, такого, небольшая экономика страны попросту не выдержит.

Казахстанский чиновник указал на то, что проводимая правительством внешняя политика позволяет быть в курсе о том, какие меры Запад предпримет в отношении казахстанских компаний. Благодаря этому Казахстан предпринимает превентивные меры, а также находится в постоянном контакте с Соединёнными Штатами Америки и Европейским союзом.

Стоит отметить, что экономика Казахстана во многом зависит от России, в частности что касается поставок сырья, но в то же время основным импортёром того же сырья является Европа, поэтому Астана продолжительное количество времени балансирует между Западом и Востоком.