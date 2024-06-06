Об этом сообщил начальник департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины Андрей Рубель.





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Начальник департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины Андрей Рубель сообщил, что украинская полиция с момента начала боевых действий изъяла связанные с Россией активы на общую сумму 38 миллиардов гривен, то есть почти на один миллиард долларов. Он добавил, что деньги были потрачены на военные нужды страны.

По словам украинского правоохранителя, среди арестованных активов был вертолёт Bell-427, самолёт Gulfstream G650, а также 102 транспортных средства (47 грузовиков, 55 легковых машин) и три бортовых полуприцепа.

Стоит отметить, что это не первый случай конфискации Киевом российских активов после 24 февраля 2022 года. В мае 2022 года Служба безопасности Украины поспособствовала аресту активов «Роснефть» на 20 миллионов гривен (~500 тысяч долларов), а в апреле 2023 года украинские власти арестовали имущество российского бизнесмена украинского происхождения Вадима Новинского на 3,5 миллиарда гривен (~87,5 миллионов долларов).

Ранее в министерстве финансов Соединённых Штатов Америки сообщили о рассмотрении возможности выдачи кредита Украине под залог замороженных российских активов бельгийским депозитарием Euroclear. Таким образом Киев может получать ежегодное финансирование на сумму от трёх до пяти миллиардов долларов.