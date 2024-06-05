Американского президента неоднократно обвиняли в слишком либеральном позиции мигрантам, которая повлекла за собой миграционный кризис на границе с Мексикой, но сейчас он готов исправить это.





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На протяжении 2023 года, в Конгрессе был актуален вопрос ужесточения миграционной политики, поскольку миграционный кризис на границе с Мексикой дошёл до предела. Бывший американский президент Дональд Трамп неоднократно призывал разобраться с проблемой и обвинял своего политического оппонента, что именно он несёт ответственность перед американцами за миграционный кризис на границе.

Сейчас американский президент Джо Байден, в разгар предвыборной гонки заявил о пересмотре миграционной политики в сторону её ужесточения: теперь американские власти при перегрузке границы, вправе отказать в её пересечении. Политик отмечает, что эта мера необходима для обеспечения безопасности собственных границ из-за разразившегося миграционного кризиса.

Американский президент сразу подчеркнул, что принимает это решение не для того, чтобы отказаться от того, кто они есть, как американцы, а в целях сохранения того, кем являются американцы, для будущих поколений.

Новая политика предполагает закрытие границы в случае, если за сутки фиксируется более чем 2,5 тысячи случаев незаконного проникновения через границу. В таком случае граница будет открыта только после того, как число незаконных мигрантов снизится до 1,5 тысячи человек ежедневно. Вполне вероятно, что данное решение повлечёт за собой судебные иски со стороны стороны мигрантов и защитников гражданских прав, которые до этого критиковали Дональда Трампа за ужесточение миграционной политики.