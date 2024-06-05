По данным издания, чиновники посетят страны, которые выступают посредниками в переговорах.





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Издание Axios, ссылаясь на собственные источники, пишет, что директор Центрального разведывательного управления Соединённых Штатов Америки Уильям Бернс и координатор по Ближнему Востоке в Белом доме (советник американского президента по ближневосточной тематике) Бретт Макгурк отправляются на Ближний Восток для поиска решения по мирному урегулированию палестино-израильского конфликта и освобождении пленных.

По данным издания, основной целью служебной поездки американских чиновников, является попытка Вашингтона добиться прорыва в поиске мирного соглашения. Глава внешней разведки Бернс должен посетить столицу Катара - Доху, а советник по Ближнему Востоку Макгурк в столицу Египта - Каир, то есть в страны, являющиеся ключевыми посредниками в переговорах между Израилем и ХАМАС.

Стоит напомнить, что ранее американский президент Джо Байден сообщал о наличии плана по мирному урегулированию палестино-израильского конфликта. Тогда он также отметил, что в Тель-Авиве есть чиновники, которые выступают против мира и желают продолжать боевые действия, пока сектор Газа не будет полностью оккупирован. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уже комментировал заявления американского президента, подчеркнув, что израильские власти не откажутся от своих военных целей по ликвидации ХАМАС и не пойдут на постоянное соглашение по прекращению боевых действий без окончательного разгрома палестинского движения.