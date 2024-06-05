Это возможно в ответ на действия «Хезболлы» в регионе.





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Пока палестино-израильский конфликт постепенно оборачивается против Израиля в политическом плане из-за позиции Европы и даже основного союзника Тель-Авива - Соединённых Штатов Америки, по поводу необходимости сворачивать боевые действия и приступать к мирному урегулированию, начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви сделал новое заявление касаемо возможности расширения военной операции на Ближнем Востоке.

По словам израильского военачальника, командование всё ближе к моменту, когда предстоит принимать решение по дальнейшим действиям на ливанском направлении, где эскалация напряжённости продолжается. Об этом он заявил во время оперативного совещания на фоне обстрелов по израильской границе со стороны ливанской группировки «Хезболла».

Герци Халеви отметил, что Израиль уже восемь месяцев наносит удары по позициям ливанской организации и она якобы платит за это «очень высокую цену». Начальник Генштаба Герци Халеви утверждает, что сейчас командование приближается к моменту принятия решения относительно дальнейших действий на ливанском направлении.

Тем не менее, он сообщил о готовности ЦАХАЛ перейти к наступлению на севере, то есть в направлении Ливана. Он подчеркнул, что такое решение пока не принято и перед ним необходимо провести учения на уровне Генерального штаба, но такая возможность всё-таки рассматривается.