Он считает, что такие страны, как, например, Польша, могут просто уйти и начать проводить самостоятельную политику.

Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден рассказал о том, что является его главным опасением в случае поражения Украины на поле боя. Он считает, что всё это может привести к расколу в НАТО и впоследствии - падению западного военного блока.

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По мнению американского президента, если Киев когда-нибудь всё же потерпит поражение, то можно будет увидеть, как страны вроде Польши и других граничащих с Россией и Белоруссией, попросту покинут североатлантический альянс, начав проводить самостоятельную политику. В конце концов, НАТО попросту падёт - добавил он.

Джо Байден объясняет, что именно по этой причине необходимо инвестировать в североатлантический альянс политически, экономически и в военном отношении, во что Соединённые Штаты Америки значительно вкладывается. Он подчеркнул, что его целью в случае победы на президентских выборах в ноябре 2024 года является определить будущее Европы на долгое время вперёд.

Стоит отметить, что Соединённые Штаты Америки по-прежнему являются основным донором Украины и поставщиком боеприпасов, хотя предоставляемые пакеты военной помощи значительно упали, если оценивать их по общей стоимости. В 2022 - 2023 годах Украина ежемесячно получала оружия в среднем на один миллиард долларов, когда сейчас суммы исчисляются лишь сотнями миллионов долларов.