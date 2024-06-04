Удары по российским территориям с американских систем возможны только в формате высокоточной атаки для предотвращения нападения на украинских военных в Харьковской области.

Координатор стратегических коммуникаций в Совете безопасности при Белом доме Джон Кирби подтвердил, что Соединённые Штаты Америки дали разрешение применять поставляемое ими Вооружённым силам Украины оружие для ударов по российским территориям. Однако это не означает, что теперь целями американских ракет или систем станут российские аэродромы, откуда взлетают истребители.

Американский чиновник объяснил механизм, по которому будут работать удары американским оружием по российским территориям. По его словам, применять оружие можно будет только в той ситуации, когда Киев будет знать о том, что на приграничных территориях с Россией располагаются российские военные или их оружие, которое будет применено для атак на крупные на украинские территории, например во время планирования наступления в Харьковской или Сумской областях. Он подчеркнул, что весь механизм основывается исключительно на праве на самооборону, то есть допустимы лишь превентивные удары.

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В то же время, установлен запрет на применение американского дальнобойного оружия по целям на российских территориях. Однако Джон Кирби отметил, что Вашингтон, по мере развития ситуации в зоне боевых действий и с учётом новых обстоятельств, готов обсуждать расширение географии ударов.

Стоит напомнить, что изначально Запад поставлял своё оружие на условии его неприменения по российским территориям. Владимир Зеленский сумел убедить ряд западных стран снять запрет, поскольку именно он помешал заблаговременно наносить удары по приграничным территориям, где находились готовящиеся к наступлению на Харьковскую область российские военные.