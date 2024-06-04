Он считает, что ситуация в мире стала лишь немного опаснее.

После начала военной фазы российско-украинского конфликта, в мире выросла обеспокоенность касаемо перехода к Третьей мировой войне, где Запад столкнётся с Россией. Новые виды поддержки Украины и поставка украинской армии оружия, которое до этого было недоступно, лишь повышает риски такого исхода. Тем не менее в Британии с этим не согласны.

Начальник комитета начальников штабов Великобритании Энтони Радакин в интервью Sky News выразил мнение, что Третьей мировой войны в ближайшем будущем не предвидится. Он признал, что ситуация в мире действительно стала слегка напряжённее, но к глобальному конфликту пока что дело не идёт.

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По мнению британского генерала, Россия не заинтересована в прямом конфликте с НАТО и не имеет достаточной военной квалификации, чтобы отразить массированные атаки, которые сама проводит. В пример он привёл иранский «удар возмездия» по Израилю, когда западные армии сбили практически все воздушные цели. Этим он хочет сказать, что западные силы смогут противостоять обстрелам России, но в то же время не факт, что Россия сможет противостоять бомбардировкам её территорий.

Энтони Радакин подчеркнул, что если всё-таки возникнет риск глобального конфликта, британская общественность вызовется на борьбу, как это было во время Второй мировой войны.

Стоит напомнить, что сейчас численность британской армии находится на рекордно низком уровне за последние сотни лет существования государства. Лондон пытается предпринять меры по стабилизации ситуации, но пока что все они безуспешны: британцы не видят военную службу как будущую свою профессию. Однако даже при этом всём финансирование британской армии находится на достаточно высоком уровне (свыше 2% от ВВП) и постепенно цифра стремится к 2.5% от ВВП.