Несмотря на принимаемые на Западе решения по санкционной политике в отношении Москвы, именно бизнес отвечает за её реализацию.





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Заместитель министра финансов Соединённых Штатов Америки Уолли Адейемо заявил, что эффективность антироссийских санкций полностью зависит от бизнеса и соблюдения им ограничений, которые вводятся властями на Западе. Он добавил, что успешная реализация санкционной политики в отношении России демонстрирует механизм «засыпания песка» в шестерёнки российской военной машины.

По словам американского чиновника, компании могут помочь в реализации антироссийских санкций. Для этого им необходимо тщательно изучать цепочки поставок, исключая попадание западных деталей в российское вооружение, а также проверять корреспондентские отношения с теми странами, в которых оказывается материальная поддержка российскому оборонно-промышленному комплексу. В особенности речь идёт о небольших банках.

Адейемо признал, что всё вышеперечисленное действительно может сказаться на конечной прибыли компаний в краткосрочной перспективе, но даже в таком случае издержки будут ниже, чем если России удастся игнорировать санкции.

Чиновник из министерства финансов подчеркнул, что сейчас приоритетом стратегических вопросов для России остаётся централизованное военное планирование, закупки и наращивание производства. Именно по этому, по его мнению, российский президент Владимир Путин сменил министра обороны.