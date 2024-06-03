Связано это с недавним обвинительным вердиктом суда присяжных.

Недавно суд присяжных Нью-Йорка признал кандидата в американские президенты от Республиканской партии виновным по делу о фальсификации документов. Суммарно американскому политику грозит лишение свободы на срок до 136 лет или штраф. Окончательное решение по делу судья вынесет в июле.

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В интервью Fox News журналист задал Дональду Трампу вопрос, осознаёт ли он, что может сесть в тюрьму или помещён под домашний арест. Политик утверждает, что согласится с таким решением, то есть избегать меры наказания не будет. Тем не менее сейчас его команда юристов ведёт судебные разбирательства, чтобы оспорить решение суда присяжных.

По словам Трампа, уголовные дела в Соединённых Штатах Америки стали настоящим оружием, которое могут направить против каждого. Политик утверждает, что на его месте мог быть любой другой чиновник и он собирается ответить всем причастным за его «политическое преследование»

Стоит отметить, что судебные разбирательства нанесли существенный удар по финансовому состоянию миллионера, который вынужден тратить значительные деньги на оплату услуг юристов.