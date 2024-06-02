Москва об этом была уведомлена.





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Командование Космических сил Соединённых Штатов Америки объявило о запланированных на следующую неделю (4 и 6 июня) двух учебных пусков межконтинентальных баллистических ракет Minuteman III, способных нести ядерные боеголовки. Пуски осуществят с калифорнийского полигона Ванденберг.

Minuteman III («ополченец») - американская межконтинентальная баллистическая ракета, разработанная компанией Boeing и принятая на вооружение в 1970-м году. Дальность полёта составляет до 15 тысяч километров, а сама ракета может нести до трёх ядерных боеголовок.

Как отмечают в ведомстве, основной задачей учебных пусков является продемонстрировать готовность американских ядерных сил к применению оружия данного типа и проверить эффективность системы ядерного сдерживания страны.

При этом, как отмечается, Россия была уведомлена Вашингтоном о запланированных учебных пусках Minuteman III.

Ранее, Министерство обороны России объявило о проведении аналогичных учений с акцентом на демонстрацию сил ядерного сдерживания в ответ на заявления европейских чиновников.