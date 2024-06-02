Спецслужба должна больше сосредоточиться на поиске разведчиков из Китая, Ирана и России в ущерб другим целям.



Издание The Telegraph, ссылаясь на источники в британском правительстве, пишет, что Кабинет министров Великобритании обратился к контрразведывательной службе MI5 с призывом уделять больше внимания угрозе разведчиков из России, Китая и Ирана. Власти хотят, чтобы сотрудники службы пересмотрели приоритеты своей деятельности.

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MI5 (Служба безопасности) - британская спецслужба, осуществляющая функции контрразведки. В отличие от MI6, действует внутри страны и не специализируется на внешней разведке.

По данным издания, такое распоряжение было дано на фоне боевых действий на украинских территориях и ухудшения отношений Лондона с перечисленными странами. Отмечается также то, что число разведчиков из Китая достигло больших масштабов.

При этом основной причиной для смены приоритетов MI5 стали запланированные на июль парламентские выборы в стране. Британские власти обеспокоены тем, что Россия или другие страны могут вмешаться в них, в особенности уделяется внимание кибербезопасности. Стоит напомнить, что во время выборов 2019 года Лондон обвинил во онлайн-вмешательстве Россию и Китай.