В период с 2019 по 2023 год поставки российского оружия странам континента упали на 44%.





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Издание The Economist опубликовало статью, в которой рассказывает о возросших поставках китайского оружия с 2022 года в Африку. Таким образом Китай начинает сдвигать Россию с места постоянного поставщика оружия африканским странам.

По данным издания, с 2019 по 2023 года как минимум 21 страна африканского континента получила на своё вооружение китайское оружие. Более того, семь африканских армий имеют на вооружении бронетехнику, произведённую в Китае. Благодаря этим поставкам Пекин может позволить себе наращивать военно-промышленный комплекс и инвестировать в оборону на случай противостояния с Западом.

Авторы The Economist отмечают, что китайские власти проводят достаточно агрессивную политику наращивания поставок оружия в Африку, предлагая странам континента скидки и льготные условия. В статье говорится, что Китай стал основным поставщиком оружия для стран к югу от Сахары, потеснив на этой позиции Россию, которая ещё с «нулевых» поставляла достаточно много оружия Африке. Экспорт российского оружия в период с 2019 по 2023 года упал на 44% в пользу Китая, который по сути начинает забирать эту нишу себе.

Можно допустить, что в условиях активных боевых действий Москва не ставит приоритетом поставки оружия за рубеж, когда оно может пригодиться собственной армии.