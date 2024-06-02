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Nacvark
В Бундестаге заявили, что Шольц не поставляет Украине ракеты Taurus опасаясь потерять авторитет
Такой шаг с его стороны будет означать, что он поддался оказываемому на него давлению, как было с танками Leopard.

Канцлер Германии Олаф Шольц неоднократно заявлял о невозможности поставить Украине дальнобойные ракеты Taurus, поскольку в таком случае Берлин должен сам определять цели украинским военным, а это, в свою очередь, требует присутствия немецких офицеров на украинских территориях. Даже спустя относительно долгое время чиновник свою позицию не поменял, как было в своё время с артиллерией и тяжёлой бронетехникой.

Председатель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн, поддерживающая поставки Taurus украинской армии, назвала причину, по которой немецкий канцлер наперекор отказывается поставлять Киеву немецкие ракеты. По её словам, у Шольца уже был опыт с поставками танков немецких Leopard, которые он также не желал поставлять, но в конце концов всё же согласился и, скорее всего, воспринято это было как удар по его авторитету.

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В таком случае резкая смена позиции по Taurus для Украины станет аналогичной ситуацией, при которой станет понятно, что немецкий канцлер согласится на всё, если продолжить оказывать на него давление. По этой причине Олаф Шольц твёрдо настаивает на невозможности поставок немецких ракет.

Мари-Агнес Штрак-Циммерманн подчеркнула, что текущие обстоятельства не оставляют надежд на пересмотр канцлером своей позиции по поставкам Taurus.

#германия #taurus #шольц
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