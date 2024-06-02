Министр национальной обороны Франции Себастьян Лекорню во время своего выступления на саммите по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре заявил, что Париж продемонстрировал партнёрские отношения с Москвой после произошедшего в Красногорске террористического акта в «Крокус Сити Холле».
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Французский министр утверждает, что после данного инцидента французские власти передали России данные французских разведывательных служб, имеющие важность для расследования, чем продемонстрировали, как должно выглядеть сотрудничество по борьбе с терроризмом даже при имеющихся между странами политическими разногласиями.
Себастьян Лекорню также отметил, что после этого Париж столкнулся с определённой критикой за поддержание связи с Москвой.
В апреле состоялся разговор между министрами обороны Франции и России по поводу произошедшего в Красногорске. Французский президент Эммануэль Макрон прокомментировал разговор, назвав необходимым сотрудничество со всеми странами, которые столкнулись с угрозой терроризма. Тем не менее, позже, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что лично он ничего не знает о передаче Парижем данных о теракте в «Крокус Сити Холле».