Себастьян Лекорню утверждает, что после теракта Париж продемонстрировал жест партнёрства и передал данные французских спецслужб, которые помогли Москве расследовать произошедшее.





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Министр национальной обороны Франции Себастьян Лекорню во время своего выступления на саммите по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре заявил, что Париж продемонстрировал партнёрские отношения с Москвой после произошедшего в Красногорске террористического акта в «Крокус Сити Холле».

Французский министр утверждает, что после данного инцидента французские власти передали России данные французских разведывательных служб, имеющие важность для расследования, чем продемонстрировали, как должно выглядеть сотрудничество по борьбе с терроризмом даже при имеющихся между странами политическими разногласиями.

Себастьян Лекорню также отметил, что после этого Париж столкнулся с определённой критикой за поддержание связи с Москвой.

В апреле состоялся разговор между министрами обороны Франции и России по поводу произошедшего в Красногорске. Французский президент Эммануэль Макрон прокомментировал разговор, назвав необходимым сотрудничество со всеми странами, которые столкнулись с угрозой терроризма. Тем не менее, позже, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что лично он ничего не знает о передаче Парижем данных о теракте в «Крокус Сити Холле».