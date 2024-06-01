Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский по итогам заседания министров иностранных дел стран-участников НАТО заявил о планах подготовить на польских территориях подразделение из украинцев призывного возраста, о чём пишет ряд польских изданий.
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Польский министр утверждает, что Варшава рассмотрела запрос Киева по отправке учебной миссии на украинские территории, но руководство страны сочло свой вариант более эффективным и безопасным. Речь о подготовке для Вооружённых сил Украины подразделения из украинцев призывного возраста, проживающих на польских территориях и подлежащих мобилизации в Украине.
Стоит напомнить, что новое мобилизационное законодательство устанавливает запрет на получение консульских услуг, в том числе оформления заграничного паспорта, для украинцев, которые не обновили военно-учётные документы, прибыв на родину. Помимо этого польские власти в случае необходимости готовы содействовать Киеву в возвращении украинцев призывного возраста.
Ранее Радослав Сикорский сообщал, что польское правительство не исключает отправку своих инструкторов на украинские территории, но, по всей видимости, всё же желает избежать такого шага.