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Nacvark
Польша подготовит для ВСУ подразделение из проживающих на её территории украинцев
Варшава рассматривала отправку учебной миссии на украинские территории, но сочла, что подготовка украинцев призывного возраста на своей земле будет более эффективной.


Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский по итогам заседания министров иностранных дел стран-участников НАТО заявил о планах подготовить на польских территориях подразделение из украинцев призывного возраста, о чём пишет ряд польских изданий.

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Польский министр утверждает, что Варшава рассмотрела запрос Киева по отправке учебной миссии на украинские территории, но руководство страны сочло свой вариант более эффективным и безопасным. Речь о подготовке для Вооружённых сил Украины подразделения из украинцев призывного возраста, проживающих на польских территориях и подлежащих мобилизации в Украине.

Стоит напомнить, что новое мобилизационное законодательство устанавливает запрет на получение консульских услуг, в том числе оформления заграничного паспорта, для украинцев, которые не обновили военно-учётные документы, прибыв на родину. Помимо этого польские власти в случае необходимости готовы содействовать Киеву в возвращении украинцев призывного возраста.

Ранее Радослав Сикорский сообщал, что польское правительство не исключает отправку своих инструкторов на украинские территории, но, по всей видимости, всё же желает избежать такого шага.

#украина #польша
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