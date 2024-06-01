Об этом он заявил перед встречей министров иностранных дел НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг перед встречей министров иностранных дел стран-участников североатлантического альянса сделал ряд заявлений по российско-украинскому конфликту, задев в том числе актуальные вопросы.

В первую очередь чиновник подчеркнул то, что все желают достичь мирного урегулирования этого конфликта, но именно подготовка к длительному сценарию является самым быстрым способом достичь мира. Таким образом он, по всей видимости, решил призвать союзников к усилению поддержки Киева. Что касается военной помощи для украинской армии, то тут Столтенберг отметил, что пока североатлантический альянс ещё не взял лидерство в вопросе курирования поставок оружия, хотя такие планы присутствуют, а лично он желает добиться, чтобы ежегодно североатлантический альянс тратил 40 миллиардов евро на продолжение поддержки Киева.

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Йенс Столтенберг также поднял вопрос применения западного оружия по военным объектам на российских территориях. Он считает, что такой исход является лишь самообороной и украинские военные имеют полную право применять поставляемое им оружие для ударов по России.